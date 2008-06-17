Следует ли считать диалекты национальным достоянием?

Французские ученые обеспокоены признанием в Конституции страны региональных диалектов “национальным достоянием”.

Как сообщает в сегодняшнем номере издание La Liberation, с таким заявлением французские академики выступили 16 июня.

Французская академия также требует изъять из текста Конституции принятую 22 мая этого года поправку относительно признания региональных диалектов “национальным достоянием”.

Ученые, в частности, обращают внимание, что в принятой редакции региональные диалекты упоминаются раньше, чем французский язык. “О диалектах идет речь в первой статье Основного Закона, в то время как о французском языке – лишь во второй. Это нелогично и унижает Республику”, - отмечают академики.

По их мнению, такая формулировка угрожает национальной идентичности французов.

“На протяжении пяти веков французский язык является фактором, который сплачивает, объединяет нацию. Официальный язык Республики – французский”, - говорится в заявлении.

В то же время французские ученые не возражают против самого намерения объявить диалекты “национальным достоянием”, однако считают, что упоминать о них в Основном Законе – “это уже лишнее”.

По информации издания, возражения Французской академии будут рассматриваться в ближайшее время на заседании Сената – верхней палаты парламента Франции.