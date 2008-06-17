Тимошенко перечислила, что сделано для сельского хозяйства

Кабинет министров принял ряд решений для поддержки отечественных сельхозпроизводителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с губернаторами.

В частности, она сообщила, что одобрен законопроект об увеличении дотаций при производстве сахарной свеклы на 200 грн. - до 750 грн. (на 1 га).

Также сохранен льготный режим налогообложения на уровне 2008 года в аграрном секторе, а также изменены нормы господдержки при производстве мяса.

Кроме того, снижены нормы господдержки на килограмм живого веса с 390 кг (то есть когда бюджетная дотация выплачивалась за выращенный и проданный молодняк КРС минимальным весом 390 кг - УНИАН) кондиционного живого веса до 330.

”Изменены нормы выплаты государственной поддержки на килограмм живого веса в животноводстве, ее уменьшили с 390 кг кондиционного живого веса до 330”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.