Гендиректор Roshen рассказал о попытках "отжать" фабрику в Липецке

К попытке отобрать фабрику в РФ причастен Владимир Путин. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Вячеслав Москалевский, пишет ЛІГА.net.

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"Там два фактора. Есть Путин - великий стратег, и есть бандиты из группы Гута (в ее состав входит корпорация "Объединенные кондитеры", основной конкурент Roshen в РФ - ред.), которые под прикрытием пытаются наши активы отобрать. У нас с ними взаимная нелюбовь. Они рассуждают примерно так: зачем в такой ситуации платить деньги, если можно просто отжать?", - сказал Москалевский.

По его словам, производство на российской фабрике упало в четыре раза. Весь ассортимент Липецка продублировали на Кременчугской и Винницкой фабриках.

Гендиректор Roshen добавил, что в Крым поставляют конфеты с Липецкой фабрики: "Украинские фабрики туда ничего не поставляют".

Ранее УНИАН, сообщал, что российские активы кондитерской корпорации выставили на продажу за $200 миллионов долларов.

Напомним, 26 мая 2014 года, будучи кандидатом в президенты, Петр Порошенко заявлял, что намерен продать свой бизнес, кроме "5 канала". Впоследствии Порошенко привлек для продажи своей корпорации Roshen инвестиционную компанию Rothschild.

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