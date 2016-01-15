СМИ: После завершения новогодних праздников улицы Севастополя снова погрузились во тьму (фото)

Об этом сообщает Крым.Реалии.

13 января стало последним днем, когда в городе работала праздничная иллюминация.

Как рассказали местные жители, 13 января были включены и фонари на центральных улицах города, однако уже 14 января главная улица города - Большая Морская - вновь осталась без освещения. В других районах города уличные фонари не включались и в праздничные дни.

Накануне сообщалось в Севастополе, в связи со снижением оперативного лимита энергоснабжения, ввели график отключений городских районов с периодичностью три часа через три.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что возглавляемое им ведомство работает над новым договором о поставках электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.

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При этом он допустил, что в договоре после слова "Крым" в скобках будет указано "Украина".

Госкомпания "Укрэнерго" 8 декабря подключила к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

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29 ноября госкомпания "Укрэнерго" возобновила линию электропередач 220 кВ "Каховская - Титан" и заявила о готовности возобновить энергоснабжение Крыму в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такой договоренности не было достигнуто.

6 декабря Чубаров заявил, что участники блокады Крыма позволили частично восстановить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ "Каховская - Титан".