Переговоры по реконструкции НСК “Олимпийский” - на грани срыва

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта заявляет о возможности срыва переговоров относительно реконструкции НСК “Олимпийский” по вине тайванской компании Аrсhasia Design Group, которая выиграла соответствующий конкурс.

Об этом идет речь в заявлении, обнародованном на официальном сайте Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Как указывается в документе, основные препятствия в переговорном процессе лежат в технической и юридической плоскостях. С одной стороны, Аrсhasia Design Group отказывается согласовывать проект с требованиями безопасности УЕФА. Кроме того, китайская компания “неоднократно отмечала неготовность придерживаться сроков выполнения проектов, его финансовых договоренностей”, говорится в заявлении.

С другой стороны, за период переговоров с 4 мая и до сих пор компания не оформила в Украине лицензионных документов, без которых невозможно подписание даже предварительного соглашения с министерством относительно начала реконструкции стадиона, утверждают в Минсемьи.

“Юридический статус Аrсhasia Design Group до сих пор остается неопределенным. Компания до сих пор не предоставила документов, подтверждающих право на осуществление какой-либо деятельности в Украине, а также не предложила организационной схемы выполнения работ по реконструкции стадиона, которая отвечала бы законодательству Украины”, - отмечается в заявлении.

В то же время в Минсемьи заверяют, что это “недоразумение” не отразится на проведении в Украине Евро-2012. “Министерство действовало и будет действовать в соответствии с действующим законодательством и национальными интересами Украины с целью реконструкции НСК “Олимпийский” как современной спортивной арены, отвечающей требованиям к стадионам и безопасности УЕФА”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 11 марта министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО обнародовал условия проведения конкурса по определению лучшего проектного предложения по реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский ».

7 апреля Министерство по делам семьи, молодежи и спорта завершило прием заявок на участие в конкурсе по определению лучшего проекта реконструкции НСК «Олимпийский».

Всего на конкурс было подано 19 проектов отечественных и зарубежных компаний. Конкурс выиграла тайванская компания Archasia Design Group Limited.