Захарченко анонсировал выдачу паспортов "ДНР" (видео)
20:34, 13 января 2016Общество
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Главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил, что скоро жителям оккупированных территорий будут выдавать "паспорта "ДНР".
REUTERS
Об этом Захарченко заявил в интервью одному из каналов боевиков.
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"В ближайшее время будет постановление "совмина", которое потом утвердит "народный совет", о выдаче "паспортов образца "ДНР", - сказал главарь боевиков "ДНР".
Напомним, в начале мая 2015 года лидеры так называемой "Луганской народной республики" начали выдавать свои "паспорта".
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