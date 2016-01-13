Захарченко анонсировал выдачу паспортов "ДНР" (видео)

Об этом Захарченко заявил в интервью одному из каналов боевиков.

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"В ближайшее время будет постановление "совмина", которое потом утвердит "народный совет", о выдаче "паспортов образца "ДНР", - сказал главарь боевиков "ДНР".

Напомним, в начале мая 2015 года лидеры так называемой "Луганской народной республики" начали выдавать свои "паспорта".