В "ЛНР" начали выдавать свои "паспорта" (фото)

"Документы" с красной звездой на обложке, судя по фотографиям, которые появились сегодня в сети, выдали подросткам.

В #ЛНР начали выдавать загранпаспорта! Можно ездить в #ДНР!!!! В #РФ пока (50-100 лет) не пустят! Премия Дарвина )))) pic.twitter.com/VQvcf6VggK — Lugansk News Today (@LUGANSK_TODAY) May 5, 2015

Ранее в СМИ сообщалось, что первые десять "паспортов" жителям оккупированных боевиками районов Донбасса, которым исполнилось 16 лет, завтра выдаст глава "ЛНР" Игорь Плотницкий.