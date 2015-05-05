В "ЛНР" начали выдавать свои "паспорта" (фото)

14:23, 05 мая 2015
Политика
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Лидеры так называемой "Луганской народной республики" начали выдавать свои "паспорта".

паспорт ЛНР / twitter.com/LUGANSK_TODAY

"Документы" с красной звездой на обложке, судя по фотографиям, которые появились сегодня в сети, выдали подросткам.

Ранее в СМИ сообщалось, что первые десять "паспортов" жителям оккупированных боевиками районов Донбасса, которым исполнилось 16 лет, завтра выдаст глава "ЛНР" Игорь Плотницкий

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