В преступлениях против Майдана подозреваются около 150 милиционеров – ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк на брифинге в Киеве.

«Если брать сотрудников милиции – то это около 150 человек», - сказал он, отвечая на вопрос, сколько всего правоохранителей подозреваются в преступлениях против Майдана.

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«Часть (дел) направлена в суд, часть расследуется, есть и приговоры. В целом, если брать и с судебными решениями, то есть уже 30 судебных решений, из них в отношении сотрудников милиции 15-16 приговоров», - добавил Горбатюк, отметив, что большинство дел длительное время рассматривается в суде.

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