Задержанные на Драгобрате подозреваются и в преступлениях на Ивано-Франковщине накануне - правоохранители

Как сообщает прокуратура Ивано-Франковской области, об этом 12 января рассказал журналистам областной прокурор Владислав Братюк.

По его словам, первоочередными следственными действиями установлено пять человек, которые обоснованно подозреваются в совершении ряда правонарушений в Косовском районе 9 января.

«Это те лица, которые были задержаны на туристической базе в урочище Драгобрат в Закарпатской области», - отметил прокурор.

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Он подчеркнул, что сейчас продолжаются следственные действия, собирается доказательная база и проводятся все необходимые меры для объективного расследования.

В связи с резонансностью данного происшествия прокурор подчеркнул, что со стороны правоохранительных органов нет никаких предвзятых действий в отношении представителей тех или иных общественных организаций или политических сил.

Кроме того, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в области Виктор Шкутов сообщил, что проводится проверка причастности указанных лиц к совершению других преступлений.

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По словам Шкутова, около 22:00 9 января в полицию поступило сообщение о совершении группой лиц в камуфляжной форме хулиганских действий с применением огнестрельного оружия возле кафе в селе Средний Березов Косовского района.

«Следственная группа, прибывшая на место происшествия, после детального осмотра обнаружила семь гильз калибра 9 миллиметров и поврежденный автомобиль Fiat Doblo», - рассказал руководитель полиции.

Он отметил, что в ходе подворного обхода было установлено, что пять человек нанесли телесные повреждения двум гражданам, а потом еще одному жителю села, который позже был доставлен в районную больницу.

По словам правоохранителя, этой же группой лиц совершен и ряд других преступлений.

По фактам, которые имели место 9 января в Ивано-Франковской области, начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, около 4 часов утра 10 января 5 пьяных граждан ворвались на турбазу "Хата магната" на Драгобрате и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. А после этого устроили пьяные разборки с персоналом, в ходе которых избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями были госпитализированы, а также устроили стрельбу из пистолетов. Отмечалось, что пострадавшие не являются жителями Закарпатья, а приехали на курорт, чтобы заработать средства во время горнолыжного сезона.

В свою очередь в ходе возникшей драки сами нападавшие получили телесные повреждения и также были госпитализированы. На данный момент им объявлено о подозрении в хулиганстве. Четверо из них уже взяты под стражу.

Движение «Правый сектор» подтверждает, что речь идет о его членах, однако предполагает, что их конфликт с персоналом турбазы «Хата Магната» мог возникнуть из-за якобы антиукраинских высказываний этих сотрудников, среди которых «есть выходцы с Донбасса».