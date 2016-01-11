В Почаевской лавре ночью состоялось уникальное богослужение с пением древних колядок
16:34, 11 января 2016Общество
561 0
В Свято-Успенской Почаевской лавре в ночь на 11 января десятки хоров из храмов и монастырей Украинской Православной Церкви Западной Украины спели старинные рождественские колядки.
В Почаевской лавре ночью состоялось уникальное богослужение с пением древних колядок / news.church.ua
Как сообщает Центр информации УПЦ, необычное вечернее богослужение состоялось в Преображенском соборе Почаевской лавры.
Монастырский храм заполнили тысячи паломников из всех уголков Украины. А само пение колядок продолжилось далеко за полночь. Такая традиция существует только в Украине.
Вместе со многочисленными паломниками со всей Украины в этот вечер в Почаеве молился Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter