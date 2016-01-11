В Почаевской лавре ночью состоялось уникальное богослужение с пением древних колядок

16:34, 11 января 2016
Общество
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В Свято-Успенской Почаевской лавре в ночь на 11 января десятки хоров из храмов и монастырей Украинской Православной Церкви Западной Украины спели старинные рождественские колядки.

news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, необычное вечернее богослужение состоялось в Преображенском соборе Почаевской лавры.

Монастырский храм заполнили тысячи паломников из всех уголков Украины. А само пение колядок продолжилось далеко за полночь. Такая традиция существует только в Украине.

Вместе со многочисленными паломниками со всей Украины в этот вечер в Почаеве молился Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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