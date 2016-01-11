На Одесщине сепаратиста приговорили к 3 годам за подготовку к вооруженному захвату власти

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину и способствовал следствию в изобличении других членов группы.

Установлено, что в мае 2014 года он согласился выехать в составе группы в Российскую Федерацию с целью прохождения курсов усиленной военной подготовки.

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В планах группы было возвращение в августе прошлого года в город для создания и координации незаконных вооруженных групп с целью наступления на Одесщину, дальнейшего захвата органов государственной власти, в том числе путем вооруженного противостояния, совершение нападений на госучреждения, организации и отдельных лиц.

В конце мая 2014 года во время попытки выполнить свои преступные намерения гражданина задержали одесские правоохранители.

Прокуратура не раскрывает конкретных подробностей дела и не называет суд, принявший решение в отношении этого обвиняемого.

Отмечается лишь, что три члена указанной группы уже привлечены к уголовной ответственности.

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