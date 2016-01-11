На Одесщине сепаратиста приговорили к 3 годам за подготовку к вооруженному захвату власти
В Одесской области мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Украины (совершение действий, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя, захват государственной власти).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину и способствовал следствию в изобличении других членов группы.
Установлено, что в мае 2014 года он согласился выехать в составе группы в Российскую Федерацию с целью прохождения курсов усиленной военной подготовки.
Читайте такжеДвое фигурантов "дела 2 мая" публично призывали к сепаратизму - прокуратура
В планах группы было возвращение в августе прошлого года в город для создания и координации незаконных вооруженных групп с целью наступления на Одесщину, дальнейшего захвата органов государственной власти, в том числе путем вооруженного противостояния, совершение нападений на госучреждения, организации и отдельных лиц.
В конце мая 2014 года во время попытки выполнить свои преступные намерения гражданина задержали одесские правоохранители.
Прокуратура не раскрывает конкретных подробностей дела и не называет суд, принявший решение в отношении этого обвиняемого.
Отмечается лишь, что три члена указанной группы уже привлечены к уголовной ответственности.
Читайте такжеВ суд передано дело против 4 подозреваемых в планировании создания "Одесской народной республики"