В Украине начал работать видеосервис Netflix
Ведущая мировая сеть интернет-телевидения с более чем 70 миллионами подписчиков начала работать в более чем 130 странах мира, в том числе и в Украине.
Об этом сообщается на сайте компании.
"Сегодня вы являетесь свидетелями рождения новой мировой сети интернет-телевидения", - отметил сооснователь и руководитель компании Рид Хестингс.
Для украинских пользователей доступно три тарифных плана, которые предусматривают безлимитный просмотр фильмов и сериалов. Между собой они отличаются качеством видеопотока (премиум поддерживает Ultra HD), а также количеством устройств, на которых одновременно можно смотреть видео.
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Netflix будет не доступна в Китае, хотя компания продолжает изучать возможности для предоставления услуги в этой стране. Он также не будет доступен в оккупированном Россией Крыму, Северной Корее и Сирии из-за действующих санкций правительства США.
Netflix доступен практически на любом устройстве, которое имеет подключение к Интернету, в том числе на персональных компьютерах, планшетах, смартфонах, смарт-телевизорах и игровых консолях, и автоматически обеспечивает наилучшее качество потокового видео в зависимости от пропускной способности сети.
Отметим, что одним из наиболее популярных в Украине продуктов компании является сериал «Карточный домик» (House of Cards), а также другие. Помимо этого, Netflix снимала документальный фильм о революционных событиях в Украине "Зима в огне", который получил приз зрительских симпатий в документальной категории на кинофестивале в Торонто.
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