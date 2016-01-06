В Украине начал работать видеосервис Netflix

Об этом сообщается на сайте компании.

"Сегодня вы являетесь свидетелями рождения новой мировой сети интернет-телевидения", - отметил сооснователь и руководитель компании Рид Хестингс.

Для украинских пользователей доступно три тарифных плана, которые предусматривают безлимитный просмотр фильмов и сериалов. Между собой они отличаются качеством видеопотока (премиум поддерживает Ultra HD), а также количеством устройств, на которых одновременно можно смотреть видео.

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Netflix будет не доступна в Китае, хотя компания продолжает изучать возможности для предоставления услуги в этой стране. Он также не будет доступен в оккупированном Россией Крыму, Северной Корее и Сирии из-за действующих санкций правительства США.

Netflix доступен практически на любом устройстве, которое имеет подключение к Интернету, в том числе на персональных компьютерах, планшетах, смартфонах, смарт-телевизорах и игровых консолях, и автоматически обеспечивает наилучшее качество потокового видео в зависимости от пропускной способности сети.

Отметим, что одним из наиболее популярных в Украине продуктов компании является сериал «Карточный домик» (House of Cards), а также другие. Помимо этого, Netflix снимала документальный фильм о революционных событиях в Украине "Зима в огне", который получил приз зрительских симпатий в документальной категории на кинофестивале в Торонто.

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