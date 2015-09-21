"Зима в огне": фильм о событиях на Майдане победил на международном кинофестивале в Торонто

Об этом сообщает Variety.

Картина, снятая в ко-продукции США, Великобритании и Украины, на базе компании Netflix, получила мировую премьеру на Венецианском кинофестивале. Киносмотр в Торонто является одним из самых крупных в Северной Америке и на данный момент – одним из самых влиятельных в мире. Призеры этого кинофестиваля нередко фигурируют в качестве номинантов на премии "Оскар" и "Золотой глобус".

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Ожидается, что "Зима в огне" будет доступна для просмотра всем подписчикам Netflix уже с 9 октября этого года.

Также стали известны победители в других категориях на кинофестивале в Торонто. Так, People's Choice Award как лучший фильм фестиваля получила картина "Комната" режиссера Ленни Абрахамсон. В прошлые годы этот приз доставался фильму-фавориту "оскаровской гонки" – в прошлом году это был фильм "Игра в имитацию", а в позапрошлом – "12 лет рабства", получивший "Оскар" как лучший фильм года.

Кинофестиваль в Торонто проходил в 40-й раз.