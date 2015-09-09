В интернете появился трейлер документального фильма о Майдане

Об этом сообщает Громадське ТБ.

Ленту под названием Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom ("Пылающая зима: Борьба за свободу") для канала снял режиссер Евгений Афинеевский.

На экран она выйдет 9 октября.

Фильм-хроника рассказывает о 93 днях зимы 2013-2014, описывая, как "движение за гражданские права превращается в поддерживаемую миллионами революцию и гражданское неповиновение".

В него вошли интервью с протестующими, записи с места событий и "крупномасштабный" взгляд на конфликт, заявил Netflix. Телеканал, известный в частности своим недавним сериалом "Карточный дом", также опубликовал официальный постер к ленте.