В интернете появился трейлер документального фильма о Майдане
01:34, 09 сентября 2015Общество
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Американский онлайн-телеканал Netlflix выпустил короткое промовидео собственного документального фильма о революционных событиях в Украине.
На экран картина выйдет 9 октября / Netlflix / mashable.com
Об этом сообщает Громадське ТБ.
Ленту под названием Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom ("Пылающая зима: Борьба за свободу") для канала снял режиссер Евгений Афинеевский.
На экран она выйдет 9 октября.
Фильм-хроника рассказывает о 93 днях зимы 2013-2014, описывая, как "движение за гражданские права превращается в поддерживаемую миллионами революцию и гражданское неповиновение".
В него вошли интервью с протестующими, записи с места событий и "крупномасштабный" взгляд на конфликт, заявил Netflix. Телеканал, известный в частности своим недавним сериалом "Карточный дом", также опубликовал официальный постер к ленте.
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