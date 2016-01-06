В Эстонии задержан украинец, сбивший насмерть священника во Львове

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, ведомство готовит пакет документов на экстрадицию в Украину 31-летнего подозреваемого.

Согласно сообщению, мужчина 2 апреля 2014 года, будучи за рулем автомобиля Renault Trafic и нарушая правила дорожного движения, вблизи перекрестка улиц Стрыйской и Максимовича во Львове совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший, священнослужитель одного из храмов Львова, погиб на месте.

В дальнейшем, чтобы избежать ответственности, водитель переместил погибшего с проезжей части дороги на разделительный газон и, не вызвав скорую помощь и не сообщив в компетентные органы о ДТП, скрылся с места происшествия.

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Его действия прокуратурой квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В связи с тем, что подозреваемый скрывался от органа досудебного расследования, он был объявлен в международный розыск.

По ориентировке Украинского бюро Интерпола 31 декабря 2015 года подозреваемый гражданин был задержан в Нарве правоохранительными органами Эстонии.

После экстрадиции в Украину подозреваемый будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

За совершение упомянутого преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

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