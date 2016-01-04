Столкновение иномарки с военным внедорожником на Львовщине: 1 человек погиб, 4 травмированы (фото)

Во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля «Ford Focus» с внедорожником «Mitsubishi L200» один человек погиб, четверо травмированы, из них двое детей. Все пострадавшие жители Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 января около 13.00 неподалёку от села Великоселки Каменка-Бугского района.

Водитель автомобиля «Ford Focus», двигаясь в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «СMitsubishi L200» (владелец внедорожника - воинская часть В1126).

В результате ДТП от полученных травм скончался по дороге в больницу 33-летний водитель автомобиля «Ford Focus», житель города Новомосковск Днепропетровской области. Трое пассажиров автомобиля «Ford Focus» – 31-летняя жена водителя и двое сыновей в возрасте девяти и одного года, жители города Новомосковск, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения Львова.

Состояние пострадавших детей по состоянию на 6.00 4 января – тяжелое и средней тяжести. У малыша диагностировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а у старшего мальчика – перелом таза, ушиб живота и травма головы. Состояние пострадавшей женщины удовлетворительное.

Также пострадал 36-летний водитель автомобиля «Mitsubishi L200», житель Днепропетровска, он госпитализирован в травматологическое отделение Львовской городской больницы скорой медицинской помощи. У него диагностирован перелом бедра.

Продолжаются следственные действия. Обстоятельства и причины ДТП – устанавливаются.