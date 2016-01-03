В Донецкой области задержали боевика, который решил "отдохнуть от войны"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«2 января сотрудники криминальной полиции Донетчины в ходе проведенных спецмероприятий в Константиновском районе задержали "уставшего от войны и приехавшего к родственникам на отдых", жителя Луганской области, боевика "ЛНР" Александра, 1992 года рождения, по кличке "Худой", - написал Аброськин.

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По его информации, до июня 2015 года боевик проживал в Луганске за счет гуманитарной помощи, затем по объявлению завербовался в группировку "ЛНР" с рассчетом получать «полный соцпакет и 5000 гривен».

«В первый же день его вместе с другими "любителями халявы" отправили в поселок Металлист, который находится под Луганском, где определили заряжающим миномета в "батальон "Заря". В подразделении было 3 миномета 120 мм, старший - Михаил по кличке "Старый". На протяжении двух месяцев "Худой" ежедневно принимал участие в обстрелах г. Счастье. В связи с невыплатой обещанной заработной платы сбежал с "подразделения", выехал в Серпухов Российской Федерации, где работал разнорабочим на различных стройках, но из-за скотского отношения к "героям ополчения" приехал в конце декабря к своим родственникам в Донецкую область», - сообщил Аброськин.

«Сейчас "Худой" дает показания в отношении своих подельников, а полиция будет устанавливать, какими тропами» боевик пересек линию разграничения, добавил Аброськин.