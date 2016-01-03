Режим праздничной "тишины" в действии: В течение суток боевики вели хаотичные обстрелы сил АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Так, вечером боевики вели неприцельный огонь из крупнокалиберных пулеметов в сторону наших позиций на границе Донецкой и Луганской областей – в районе Мироновского и Троицкого. На том же участке линии разграничения сторон боевики из стрелкового оружия стреляли в направлении Луганского.

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Кроме того, как отмечается, неподалеку временно оккупированного Донецка, используя стрелковое оружие, захватчики стреляли в сторону опорных пунктов сил АТО возле Каменки, а из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов – в районе Опытного.

После полуночи оккупанты хаотично обстреляли из стрелкового оружия наших воинов возле Новгородского, что на север от Горловки.

Как сообщал УНИАН, ранее в ОБСЕ призвали все стороны на Донбассе воздерживаться от насилия во время новогодних и рождественских праздников.