"Мы работаем, а вы отдыхайте": полиция поздравила украинцев с Новым годом (видео)

Патрульные полицейские записали новогоднее видеопоздравление для украинцев.

Полиция опубликовала видеоролик на своем канале Youtube.

Руководитель управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля заявил, что ему хотелось бы, чтобы граждане меньше нарушали правопорядок.

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"Хотелось бы, чтобы люди нам делали минимум работы, - говорит он. - Будем меньше работать - будем больше отдыхать. Будем больше отдыхать - сможем тогда больше интересной работы сделать, потому что будет больше сил и вдохновения".

"Мы работаем, а вы отдыхайте", - говорит одна из сотрудниц полиции.