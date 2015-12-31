Гражданская блокада Крыма не имеет отношения к подрывам ЛЭП "Каховка-Титан" - заявление

Об этом организация заявила на своей странице в Facebook.

«К первым подрывам, вторым, третьим подрывам, которые сейчас происходят, гражданская инициатива блокады Крыма никакого отношения не имеет», - сказано в заявлении.

В организации напомнили, что сегодня в 00:00 заканчивается действие контракта на поставки в Крым электроэнергии из Украины.

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«То есть, получается уже в 00:01 минуту свет не будет подаваться в Крым. Контракта нового нет. На основании старого контракта автоматически возобновить подачу формально невозможно. Де факто, в принципе, уже и сейчас света нет. Но де-юре его не будет в 00:00. То есть, энергетическая блокада тоже победила», - заявили в штабе блокады.

Справка УНИАН. В ноябре в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя все четыре магистральные линии электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.

В Крыму и Севастополе из-за обесточивания ввели режим чрезвычайной ситуации, действовали графики аварийных отключений электричества.

Участники блокады Крыма заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач только при условии обрезания проводов в направлении полуострова.

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29 ноября госкомпания «Укрэнерго» восстановила линию электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма. После достижения договоренностей с активистами блокады Крыма 8 декабря эта ЛЭП была подключена к работе.

Сегодня ночью поставки в Крым электроэнергии снова были прекращены из-за повреждения «Каховская-Титан». Днем в «Укрэнерго» заявили, что ремонтные бригады приступили к восстановлению поврежденной линии электропередач.

В настоящее время Крым снабжается электроэнергией за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.