Активисты блокады снимают свои блокпосты на границе с оккупированным Крымом – Ислямов

Активисты блокады Крыма уберут все свои блокпосты на границе с оккупированным полуостровом. Об этом заявил координатор блокады Ленур Ислямов , передает "112 Украина".

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"Мы снимаем все посты, которые у нас есть. У нас их ровно 6, Северный, Южный - их ровно по 2 поста на каждой дороге, мы их снимаем. Они остаются в наблюдательной форме, никого не останавливают", - сообщил Ислямов.

Он добавил, что решение было принято после введения Кабмином запрета на поставку товаров и услуг в Крым, хоть постановление и "не целое и размытое, в отличие от такой, какой мы хотели её видеть".

Активисты блокады будут передислоцированы, частично в Нацгвардию и ЗСУ: "Все активисты, которые есть, передислоцируются. Все, которые останутся в формировании, захотят служить в том боевом подразделении, в котором будет получен потом номер воинской части. Будет это Нацгвардия или ЗСУ, скажем позже. Все остальные - в гражданском формировании, в объединении, которое мы сейчас регистрируем в пунктах, будут находиться на КПВВ вместе с пограничниками".

Также Ислямов заявил, что опора ЛЭП "Каховская-Титан" не падала: "Никакая электроопора не упала. Действительно был технический сбой на линии "Каховка –Титан". Было аварийное выключение, сработала система, одна линия выключилась, следом выключились все три провода, которые там есть. То, что мы видим на 15-20 км расстояния от наших позиций, мы видим все опоры на месте, по ним даже идет электричество, они сверкают и свистят. Короткое замыкание было ночью".

Как сообщалось, о прекращении подачи электроэнергии в Крыму стало известно вчера около 22:00. Тогда в "Укрэнерго" сообщили об аварийном отключении единственной работающей линии электропередач "Каховка – "Титан", по которой электроэнергия подавалась с материковой Украины в оккупированный Крым. Утром в "Укрэнерго" сказали, что упала одна из опор ЛЭП.