Перебои со светом или признание Крыма украинским: Путин проведет соцопрос

Прежде чем заключать контракт на поставки электроэнергии из Украины в оккупированный Крым, президент РФ Владимир Путин поручил провести среди жителей полуострова соцопрос. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передают "РИА Новости".

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"Президент поручил срочно обратиться к одному из ведущих профессиональных агентств для того, чтобы провести социологический опрос населения Крыма и Севастополя по следующим вопросам. Первый вопрос: поддерживаете ли вы или нет заключение коммерческого контракта с Украиной на поставку части электроэнергии в Крым и Севастополь, если в нем будет указано, что Крым и Севастополь являются частью Украины", — сказал Новак.

Российский министр напомнил, что именно такую формулировку требует прописать в контракте Украина.

"Второй вопрос: готовы ли вы ко временным трудностям, связанным с незначительными перебоями энергоснабжения в течение ближайших 3-4 месяцев", — утверждает Новак.

Как сообщает "ТАСС", опрос среди жителей полуострова проведет Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Полученные результаты будут объявлены 1 января по завершению телефонного опроса тысячи человек.

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"Это телефонный опрос жителей Крыма и Севастополя, репрезентативная выборка: порядка 400 человек - по Севастополю и 600 - по Крыму", - сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Условия довольно скандальные, сейчас они дискутируются, обсуждаются, и наша задача - понять мнение крымчан, севастопольцев об отношении к этому контракту", - добавил он. Федоров сообщил, что "опрос будет проходить сегодня и завтра утром, результаты будут завтра к середине дня".

Как сообщалось, о прекращении подачи электроэнергии в Крым стало известно вчера около 22:00. Тогда в "Укрэнерго" сообщили об аварийном отключении единственной работающей линии электропередач "Каховка – "Титан", по которой электроэнергия подавалась с материковой Украины в оккупированный Крым. Утром от "Укрэнерго" стало известно, что упала одна из опор ЛЭП.