Оккупанты призвали крымчан готовиться встречать Новый год без света
"Министр топлива и энергетики Крыма" Светлана Бородулина призвала крымчан из-за дефицита электроэнергии приготовить новогодние блюда днем и заранее зарядить телефоны, а новогодний вечер посвятить общению, так как ожидаются веерные отключения.
"У нас сегодня выходной день, все будут готовиться к празднику. Все в курсе, что в дневные часы у нас есть хорошее подспорье со стороны солнечной и ветровой генерации, поэтому постарайтесь приготовить то, что вы готовите на электрических плитах, в световой день, также зарядить аккумуляторы… С 6 часов вечера посвятите общению друг с другом. Дружеское отношение к электроэнергии будет, наверное, лучшим взаимным подарком крымчан", — цитирует Бородулину РИА Новости.
Так называемая министр также посоветовала женщинам лучше сделать прически в дневное время, так как одним из самых энергоемких приборов также являются электрические бигуди.
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Бородулина отметила, что в пиковые вечерние часы, когда потребление электроэнергии возрастает в разы, придется водить график веерных отключений. "Те графики будут с 2016 года и в пиковые часы сегодняшнего вечера с 17 до 22 применяться", — сказала крымский министр.
Напомним, неподалеку от Каховки в Херсонской области сотрудники "Укрэнерго" обнаружили поваленную опору линии электропередачи, которая снабжала оккупированный Крым.
Как сообщалось, о прекращении подачи электричества в Крым стало известно вчера около 22:00. Тогда в "Укрэнерго" сообщили об аварийном отключении единственной работающей линии электропередач "Каховка – "Титан", по которой подавалась электроэнергия с материковой Украины в оккупированный Крым.