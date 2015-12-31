Warner Bros. выступит ответчиком в украинском суде

В упомянутом соглашении Киномания и Warner Bros. сделали исключение из общего правила для Сергея Таруты и удалили его, как члена украинского парламента, из понятия «Government Officials».

Согласно условиям оригинального контракта, Киномания обязана сообщать Warner Bros. о всех Связанных Лица, которые имеют отношение к власти, для проведения проверки на наличие коррупционных действий. Напомним, что Сергей Тарута является членом комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности, который отвечает за кинематографии в Украине. Кроме того, имеет прямое отношение к деятельности Киномании.

Однако, не понятно каким образом Warner Bros. согласился сделать исключение из правила, предусмотренного контрактом, и подписать дополнительное соглашение.

Суд также решил, что третьей стороной в деле будет выступать Игорь Матрос, который непосредственно подписывал дополнительное соглашение со стороны Киномании. На тот момент он был назначен временно исполняющим обязанности директора Киномании вместо уволенной Татьяны Коваль.

Рассмотрение дела назначено на 25 февраля 2016 года.