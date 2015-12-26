Оккупационные власти Крыма назвали поддержку Турцией участников блокады "ударом в спину"

Об этом в интервью «Русской службе новостей» заявил так называемый губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

«Это неправильно. Это очередной удар в спину для России. Турция показывает свое истинное лицо. Она показало его, когда сбила наш самолет, пыталась показать во время инцидента в море с их шхуной», - сказал он.

Читайте такжеКоординатор блокады Крыма анонсировал создание крымскотатарского батальона в составе ВСУ

Ранее Исламов заявил, что Турция окажет помощь в формировании в Украине добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, в который входят представители крымско-татарского народа. Основной задачей батальона станет охрана крымских границ.