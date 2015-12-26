Оккупационные власти Крыма назвали поддержку Турцией участников блокады "ударом в спину"
16:26, 26 декабря 2015Общество
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Поддержка Турцией блокады Крыма, о которой ранее заявил ее координатор Ленур Илямов, являются очередным ударом в спину.
REUTERS
Об этом в интервью «Русской службе новостей» заявил так называемый губернатор Севастополя Сергей Меняйло.
«Это неправильно. Это очередной удар в спину для России. Турция показывает свое истинное лицо. Она показало его, когда сбила наш самолет, пыталась показать во время инцидента в море с их шхуной», - сказал он.
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Ранее Исламов заявил, что Турция окажет помощь в формировании в Украине добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, в который входят представители крымско-татарского народа. Основной задачей батальона станет охрана крымских границ.
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