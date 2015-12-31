В Днепропетровской области в новогоднюю ночь общественный порядок будут обеспечивать 6 тысяч полицейских
04:52, 31 декабря 2015Общество
218
В Днепропетровской области в новогоднюю ночь общественный порядок будут обеспечивать 6 тысяч сотрудников полиции.
В Днепропетровской области общественный порядок будут обеспечивать 6 тысяч полицейских / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.
Кроме того, 31 декабря на усиленный режим несения службы будет переведен весь личный состав главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области. В новогоднюю ночь в местах проведения массовых мероприятий будет задействовано 516 человек личного состава и 135 единиц техники.
Читайте такжеОпрос: почти половина украинцев назвала Новый год самым любимым зимним праздником
На территории области в новогоднюю ночь запланировано почти 900 массовых мероприятий, в которых примут участие более 1,5 млн человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter