В Днепропетровской области в новогоднюю ночь общественный порядок будут обеспечивать 6 тысяч полицейских

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

Кроме того, 31 декабря на усиленный режим несения службы будет переведен весь личный состав главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области. В новогоднюю ночь в местах проведения массовых мероприятий будет задействовано 516 человек личного состава и 135 единиц техники.

Читайте такжеОпрос: почти половина украинцев назвала Новый год самым любимым зимним праздником

На территории области в новогоднюю ночь запланировано почти 900 массовых мероприятий, в которых примут участие более 1,5 млн человек.