Черниговский маньяк оказался "просто насильником"

В Чернигове вступил в законную силу приговор суда в отношении насильника, жертвами которого стали четыре несовершеннолетних девушки. Мужчина осужден к 11 годам лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, судебно-психиатрическая экспертиза признала 40-летнего мужчину полностью вменяемым. В зале суда он признал свою вину и подтвердил показания, данные им в ходе следствия.

Как уточнил заместитель прокурора г. Чернигова Сергей КОПЕЙКИН, экспертиза, проведенная в ходе следствия, не подтвердила причастности этого мужчины к другим изнасилованиям, совершенным в Чернигове в предыдущие годы. "Поэтому оснований называть этого насильника «маньяком», как об этом уже сообщили некоторые СМИ, все-таки нет", - отметил С.КОПЕЙКИН.

Как сообщалось ранее, в августе и ноябре прошлого года в Чернигове произошло четыре изнасилования.

Всем своим жертвам насильник рассказывал историю о том, что якобы из его автомобиля неизвестные только что украли ценные вещи и деньги. Похитителями якобы могут быть ученики расположенной неподалеку школы. Поэтому он просил девушек пойти с ним и показать, где находится ближайшая школа. Затем, применяя физическую силу и угрозы, он заводил девушек в безлюдные вечером школьные дворы и принуждал вступать с ним в половую связь.