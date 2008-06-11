Одессит удачно подделал более 20 платежных карточек

В Одесской области оперативники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили 35-летнего местного жителя, который, используя поддельную платежную карточку, незаконно получил 10 тысяч гривен в одном из банкоматов коммерческого банка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, проведенной доследственной проверкой установлено, что злоумышленник неоднократно использовал поддельные платежные карточки с целью противоправного получения денежных средств, как правило, со счетов клиентов иностранных банков. Сейчас доказывается причастность задержанного к тридцати аналогичным эпизодам, во время которых, по данным оперативников, использовалось свыше двадцати экземпляров поддельных электронных платежных карточек.

По собранным работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью материалам возбуждено уголовное дело.