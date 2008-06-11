Ющенко думает, что мы не на те педали нажимаем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает разработать системную концепцию популяризации в украинском обществе физической культуры и спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал, открывая заседание Национального совета по вопросам физической культуры и спорта.

Президент отметил, что когда речь идет о здоровье, то на первом месте стоит не медицина, а здоровый образ жизни. «На три четверти твое здоровье зависит от того, какой ты ведешь образ жизни», – считает В.ЮЩЕНКО.

Поэтому отмечая важность популяризации физической культуры и спорта В.ЮЩЕНКО отметил, что, в сущности, стоит вопрос здоровья нации. «Мы хотим, чтобы наша нация жила дольше, качественнее, более эффективно. Это наш национальный приоритет», - сказал он.

Президент заметил, что сегодня в Украине продолжительность жизни на 10 лет меньше, чем в странах Европы, а в целом уровень смертности в 3-4 раза выше, чем в европейских странах.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что по демографической ситуации Украина занимает 16-е, последнее место среди 16 стран Европы.

Он заметил, что в последние годы рождаемость в Украине улучшается, но ситуация со смертностью остается неизменной. «По-видимому, мы не на те педали нажимаем, когда говорим, как благодаря здоровому образу жизни оптимизировать динамику по этим вопросам», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО привел другое исследование, в соответствии с которым лишь 3% украинцев имеют достаточную двигательную активность для укрепления здоровья. Он спросил: почему государство не поощряет остальные 97%?

По убеждению Президента, необходимо делать все, чтобы популяризировать физкультуру и спорт. «Человеку должно быть выгодно заниматься спортом», - сказал он, предложив обсудить сегодня шаги, которые необходимо осуществить, чтобы система физической подготовки, в том числе в дошкольных заведениях, школах, вузах, была доступной.

В.ЮЩЕНКО высказался за то, чтобы в Украине вводились новые системы соревнований, и поддержал инициативу Министерства по вопросам семьи, молодежи и спорта по проведению Олимпийского лета в Украине.

Также Президент призвал выработать единую позицию по развитию спортивной инфраструктуры. По его словам, сегодня на одного украинца приходится 0,11% кв. м спортивных сооружений, что вдвое меньше , чем в других странах, которые называют себя развитыми.

Кроме того, особое внимание В.ЮЩЕНКО уделил патриотически-спортивному воспитанию молодежи.