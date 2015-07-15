Для признания вины Зинченко и Аброськина достаточно их участия в составе преступной группы - прокурор

Для признания виновными бывших бойцов спецподразделения МВД «Беркут» Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в убийстве 39 активистов Майдана, не нужно доказывать, что именно они убили того или иного человека, а достаточно доказательств того, что они действовали в составе группы, которая совершила это преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил прокурор Алексей Донской, который поддерживает обвинение в производстве Зинченко и Аброськина в Святошинском районном суде Киева.

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Донской отметил, что следствие не располагает доказательствами того, из какого конкретно оружия был убит тот или иной активист, но в то же время он добавил, что в случаях, когда расследуются подобные дела - массовые убийства организованной группой людей - правосудие исходит из того, что, когда преступление совершается группой лиц, то все эти лица несут ответственность как соисполнители преступления, независимо от того, кто из них сколько людей убил.

Прокурор также добавил, что в военных преступлениях о массовых расстрелах главным является то, что преступники действовали в составе организованной группы с умыслом на массовое убийство.

“Конечно, каждый из них несет индивидуальную ответственность, но за что? За действия в составе группы, которая выполняла определенные цели и задачи, поэтому здесь нет противоречий принципам индивидуального характера ответственности”, - сказал прокурор.

Также Донской отметил, что сегодня невозможно установить, кто из какого конкретно оружия и кого именно убил, поскольку после совершения этого преступления преступники уничтожали улики, в частности не известно, где находится оружие. К тому же, у многих убитых на Майдане были сквозные ранения, то есть в их телах не осталось пуль.

“То есть установить, кто конкретно стрелял и из какого именно оружия - физически невозможно. Но в этом нет никакой необходимости. Поскольку все эти лица действовали согласованно и с единым умыслом”, - подчеркнул прокурор.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в прошлом году передала в суд уголовное производство бывших «беркутовцев» Зинченко и Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

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В сентябре прошлого года экс-командир роты «Беркута» Дмитрий Садовник, которого также подозревают в расстреле 39 майдановцев, сбежал из-под домашнего ареста, его объявили в розыск.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, более 100 погибли.