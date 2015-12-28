Аэроразведка зафиксировала технику боевиков в Коминтерново (фоторепортаж)

19:35, 28 декабря 2015
Общество
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На фото - спрятанные боевые бронированные машины, а также следы от тяжелой гусеничной техники террористов.

Схована техніка бойовиків / Прес-центр АТО

В штабе АТО опубликовали свидетельства присутствия боевиков пророссийских бандформирований в населенном пункте Коминтерново, который неподалеку от Мариуполя.

Фотоснимки штаб опубликовал на своей странице в Facebook.

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На снимках, которые вчера сделало одно из подразделений аэроразведки, - боевики на блокпостах, спрятанные боевые бронированные машины, а также следы от тяжелой гусеничной техники террористов.

Свидетельства присутствия боевиков пророссийских бандформирований в н.п. Коминтерново, что неподалеку от Мариуполя.На снимках, как...

Опубликовано Пресс-центр штаба АТО28 декабря 2015 г.

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