Аэроразведка зафиксировала технику боевиков в Коминтерново (фоторепортаж)
19:35, 28 декабря 2015Общество
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На фото - спрятанные боевые бронированные машины, а также следы от тяжелой гусеничной техники террористов.
Спрятанная техника боевиков / Пресс-центр АТО
В штабе АТО опубликовали свидетельства присутствия боевиков пророссийских бандформирований в населенном пункте Коминтерново, который неподалеку от Мариуполя.
Фотоснимки штаб опубликовал на своей странице в Facebook.
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На снимках, которые вчера сделало одно из подразделений аэроразведки, - боевики на блокпостах, спрятанные боевые бронированные машины, а также следы от тяжелой гусеничной техники террористов.
Свидетельства присутствия боевиков пророссийских бандформирований в н.п. Коминтерново, что неподалеку от Мариуполя.На снимках, как...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО28 декабря 2015 г.
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