Аэроразведка зафиксировала технику боевиков в Коминтерново (фоторепортаж)

В штабе АТО опубликовали свидетельства присутствия боевиков пророссийских бандформирований в населенном пункте Коминтерново, который неподалеку от Мариуполя.

Фотоснимки штаб опубликовал на своей странице в Facebook.

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На снимках, которые вчера сделало одно из подразделений аэроразведки, - боевики на блокпостах, спрятанные боевые бронированные машины, а также следы от тяжелой гусеничной техники террористов.