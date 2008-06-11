Кабмин утвердил прогноз инфляции на уровне 15,3%

Кабинет министров утвердил уточненные прогнозные показатели экономического и социального развития Украины на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

Он уточнил, что прогноз инфляции утвержден на уровне 15,3%.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, на заседании правительства премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отметила сокращение инфляции в мае почти в 2,5 раза, что, по ее мнению, подтверждает результативность антиинфляционных мер правительства и Нацбанка Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что инфляция в июне будет близка к нулю.

Кроме того, она сообщила, что отмечено снижение цен на оптовых рынках продуктов питания, что является основанием рассчитывать на «спокойную ситуацию с инфляцией в дальнейшем».

Госбюджет-2008 рассчитан с учетом следующих макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП - 6,8%; инфляция - 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

В Украине в мае к апрелю 2008 года рост инфляции составил 1,3% (в апреле к марту т.г. - 3,1%), в мае т.г. к маю 2007 года - 31,1%. С начала текущего года (за январь-май 2008 года к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,6%. Индекс потребительских цен за январь-май 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 25,8%.

В апреле т.г. Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине по итогам 2008 года с 13,8 до 17,2%. Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.