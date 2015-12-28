Кабмин назначил повторный конкурс на две должности в Нацагентстве по предотвращению коррупции

Об этом говорится распоряжении Кабмина №1379 от 25 декабря.

Правительство установило, что документы для участия в повторном конкурсе по отбору кандидатов на должности членов Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции могут быть поданы с 4 по 18 января 2016 года.

Согласно требованиям конкурса, кандидаты должны быть гражданами Украины, достичь 35-летнего возраста, иметь высшее образование, владеть государственным языком и быть способными по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять служебные обязанности члена Нацагентства.

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Кандидаты должны подать заявление, копию паспорта гражданина Украины, автобиографию, другие предусмотренные законом документы для проведения специальной проверки, а также предоставить информацию об образовании, опыте работы, профессиональном уровне и деловой репутации.