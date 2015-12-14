Чубаров рассказал, как можно решить вопрос электроснабжения оккупированного Крыма

Об этом заявил народный депутат, глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, передает "112 Украина".

Он отметил, что первый - принятие на уровне закона решения о прекращении поставок электроэнергии.

"Второй вариант лучше. Он должен быть задействован. Речь о том, что, если будет принято решение о продлении электроснабжения на уровне 220 мегаватт, во всех документах с РФ мы должны записывать территорию Крыма как АР Крым (Украина). Если они на это не пойдут, то ни один человек не согласится поставлять электроэнергию в "Крымский федеральный округ", - сказал он.

Читайте такжеУ властей есть две недели: Чубаров анонсировал возобновление блокады оккупированного Крыма

Чубаров не считает, что необходимо восстановить электроснабжение на уровне до 22 ноября. "Поскольку тогда оккупанты спокойно укрепляли свою обороноспособность и обеспечивали потребности военных нашей электроэнергией", - пояснил он.

Ранее сегодня один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что главная причина, по которой блокирующие Крым активисты позволили частично возобновить энергоснабжение оккупированного полуострова Украиной, - обеспокоенность Запада в связи со сложившейся ситуацией.