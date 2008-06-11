Армия для вакцинации против кори использует бельгийскую вакцину

Для проведения прививок против кори и краснухи военнослужащим Вооруженных Сил Украины используется качественная вакцина бельгийского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины генерал-майор Петр МЕЛЬНИК во время учений военных медиков в Виннице.

П.МЕЛЬНИК отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в украинской армии четко контролируется. На протяжении последних двух лет прививки против основных видов заболеваний среди личного состава проводилось регулярно.

По словам П.МЕЛЬНИКА, это привело к уменьшению количества вспышек инфекционных заболеваний среди военнослужащих в 2,3 раза.

Комментируя ситуацию с вакцинацией на общегосударственном уровне, главный военный медик отметил, что во времена независимости в Украине был нарушен календарь проведения прививок. «Это дало негативные последствия относительно состояния санитарно-эпидемиологической ситуации в государстве. Дала сбой система иммунной защиты населения», - сказал он.

Вместе с этим, по мнению П.МЕЛЬНИКА, прививки должны проводиться своевременно, с соответствующим научным обоснованием и только качественными вакцинами.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

В результате прививок, начатых в Донецкой области с 5 мая, зафиксированы осложнения состояния здоровья молодых людей. 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

17 мая Министерство здравоохранения Украины прекратило кампанию по массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

Для проведения массовой вакцинации в Украину была ввезена вакцина индийского производства.