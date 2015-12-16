Сенцова и Кольченко перевели в СИЗО в Ростове-на-Дону
В ближайшее время их этапируют в колонии строгого режима.
Режиссера Олега Сенцова и общественного активиста Александра Кольченко, которых незаконно осудили в России, перевели в так называемое транзитное СИЗО.
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Об этом сообщил украинский консул Александр Ковтун, передает ТСН.ua.
"Это СИЗО используется, как "накопительное", где собирают группу для перевозки заключенных в колонии", - рассказал консул.
Когда именно этапируют Сенцова и Кольченка российские тюремщики не сообщают. Говорят лишь, что это зависит от того, как быстро найдут попутчиков украинцам.
Консул также сообщил, что сегодня все же успел передать крымчанам теплые вещи – термобелье и спортивные костюмы.
Как сообщал УНИАН, Сенцова и Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ РФ объявила, что они являются членами запрещенного в России "Правого сектора". Согласно версии российского следствия, активисты якобы планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде городов Крыма.
25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченку, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима соответственно.