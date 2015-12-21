На Донбассе 3 миллиона человек нуждаются в улучшении санитарно-гигиенических условий - ЮНИСЕФ

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

Отмечается, что более 1 миллиона людей на востоке Украины получили безопасную воду для питья, приготовления пищи и гигиенических нужд в рамках проекта ЮНИСЕФ, который финансируется Департаментом гуманитарной помощи и гражданской защиты (ECHO) Европейской комиссии.

Кроме того, более 11 тысяч детей и взрослых, которые остаются на неподконтрольных правительству территориях Украины, получили необходимые гигиенические наборы.

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«Благодаря партнерству ЮНИСЕФ и ЕС санитарные и гигиенические условия, а также доступ к воде семьям на территориях, пострадавших от конфликта в восточной Украине, значительно улучшились. Однако потребность в гуманитарной помощи детям и семьям в Донецкой и Луганской областях остается острой из-за ухудшения доступа к воде и ненадлежащих санитарных условий», - отметила председатель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Джованна Барберис.

В ЮНИСЕФ констатируют, что вооруженный конфликт значительно повредил санитарную и водоснабжающую инфраструктуру в Донецкой и Луганской областях. Для предотвращения вспышек болезней, которые распространяются через воду в общинах, пострадавших от конфликтов или чрезвычайных ситуаций, очистка питьевой воды является чрезвычайно важной. Существует ряд способов очистки воды, среди которых обработка воды хлором является самой распространенной. В рамках совместного проекта ЮНИСЕФ и Европейской комиссии почти 900 тысяч человек как на неподконтрольных, так и на подконтрольных правительству территориях Украины, были обеспечены водой, очищенной хлором, в течение одного месяца.

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«Гуманитарная помощь ЕС поддерживает гражданское население с обеих сторон линии конфликта. Наша помощь поступает туда, где она нужна», - отметил председатель Департамента гуманитарной помощи и гражданской защиты Еврокомиссии в Киеве Мамар Мерзук.