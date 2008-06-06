Днестровская ГАЭС не несет опасности ни для экологии, ни для Молдовы

Очередная попытка Молдовы приостановить строительство Днестровской ГАЭС под предлогом экологической опасности является обычным шантажом, целью которого является получить право на часть этого стратегически важного для Украины энергетического объекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам руководитель генеральной подрядной организации по строительству Днестровской ГАЭС Сергей ЛИСНИЧЕНКО в ответ на распространенное вчера в СМИ требование министра экологии Молдовы Виолетты ИВАНОВОЙ приостановить строительство ДГАЭС из-за якобы негативного экологического воздействия станции на окружающую среду в бассейне реки Днестр.

Он сообщил, что по заключению специалистов, это строительство никакого негативного воздействия на экологию Днестровского бассейна не имеет.

«Экологи каждый раз запугивают общественность какими-то экологическими рисками днестровского проекта. Заверяю, что с точки зрения экологической безопасности, уже не говоря об экономической целесообразности и общенациональных приоритетах – лучше всего достроить станцию как можно скорее», - сказал С.ЛИСНИЧЕНКО.

По его словам, ГАЭС будет работать «без каких-либо выбросов загрязняющих веществ, а воздействие этого объекта на животный, растительный мир, ихтиофауну Днестра - минимальное».

«Подземное расположение основных сооружений не только не портит ландшафт, но и выполняет важную природоохранную функцию, значительно облегчая напряженное состояние береговых склонов. Запуск Днестровской ГАЭС увеличит аэрацию, то есть насыщение воды кислородом, что является благоприятным для развития ихтиофауны», - сказал С.ЛИСНИЧЕНКО.

В то же время, по его словам, застройщики станции «не против того, чтобы независимые международные эксперты ознакомились с состоянием строительства и ходом строительных работ, сделали свои выводы и готовы им посодействовать в этом». «Но для этого нецелесообразно приостанавливать строительные работы, которые ведутся и так по уплотненному графику», - сообщил С.ЛИСНИЧЕНКО.

По его мнению, ультимативные требования Молдовы вызваны именно тем, что темпы строительства Днестровской ГАЭС оживились, объект попал в Правительственную программу, его судьбой занимается Президент и премьер-министр Украины. «Я не считаю стечением обстоятельств, что об экологической угрозе бассейну Днестра со стороны Днестровской ГАЭС министр экологии Молдовы вспомнила именно тогда, когда строительство вышло на финишную прямую и рабочее колесо первого гидроагрегата со дня на день прибудет на монтажную площадку», - сказал он.

«Считаю, что Украина в свое время как хороший сосед отреагировала на ходатайство Молдовы относительно выхода к Черному морю и Дунаю. Украина и Молдова тогда засвидетельствовали умение конструктивно решать проблемы и уступать в определенных амбициях ради удовлетворения интересов обоих государств. Надеюсь, что в таких толерантных традициях будет решен и вопрос демаркации границы в районе Днестровской ГАЭС», - сказал С.ЛИСНИЧЕНКО.

По его мнению, в этой ситуации, для сохранения экосистемы Днестра нужно не останавливать строительство Днестровской ГАЭС, которая станет одним из важных факторов стабильности энергосистем как Украины, так и Молдовы, а пересмотреть и модернизировать подписанный еще в 1994 году институционный механизм Двустороннего соглашения между правительствами Украины и Республики Молдова относительно общего использования и охраны трансграничных вод с учетом технологий комплексного управления водными ресурсами.

Справка УНИАН. Проектом строительства Днестровской ГАЭС предусмотрено строительство 7 гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт в турбинном и 2947 МВт - в насосном режимах. Общая сметная стоимость строительства - 5 млрд. 845,5 млн. грн.

В 2006 году строительство первой очереди Днестровской ГАЭС финансировалось за счет средств специального фонда государственного бюджета по бюджетной программе, а также за счет целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую энергию ОАО «Укргидроэнерго».

На 2007 год объем финансирования должен был составлять 825,682 млн. грн. Однако фактически за 2007 год освоено 307,4 млн. грн. ОАО «Укргидроэнерго» в 2007 году направило на строительство Днестровской ГАЭС 193,9 млн. грн., из них кредитные средства - 83,9 млн. грн., целевая надбавка - 110 млн. грн.

Минтопливэнерго прогнозирует введение в эксплуатацию первого гидроагрегата ДГАЭС в декабре 2008 года.