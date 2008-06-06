Кучма предлагал москвичам Крым вместо Пруссии

Экс-президент Леонид Кучма не допускает возможности пересмотра статуса Крыма и Севастополя.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы читателей журнала "Корреспондент".

"Возможности пересмотра статуса Крыма и Севастополя не допускаю. Если в 94-м и 95-м мы не дали этого сделать в куда более угрожающей ситуации – когда опасность исходила не только извне, но и открыто сепаратистского руководства Крыма – то, надеюсь, сейчас этого и подавно не выйдет", - отметил он.

По словам Кучмы, он никогда не обсуждал вопрос территориальной принадлежности Крыма с руководителями других стран.

"Правда, в неофициальной обстановке иногда говорил некоторым москвичам примерно так: мы согласны отдать вам Крым, но только после того, как вы отдадите японцам Курилы, восточную Пруссию – немцам, а США вернут вам Аляску", - рассказал экс-президент.

Украинская правда