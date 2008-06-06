Черновецкий делает все возможное, чтобы не собирать Киевсовет?

Депутат Киевсовета от фракции БЮТ Александр БРИГИНЕЦ убежден, что заседание новоизбранного столичного совета не созывается по причине отсутствия в этом органе промэрского большинства.

Об этом говорится в заявлении депутата, переданном УНИАН.

А.БРИГИНЕЦ отмечает, что последнее легитимное заседание Киевсовета, на котором рассматривались вопросы жизнедеятельности Киева, состоялось еще зимой. С тех пор все решения по управлению городом принимает единолично Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«В самом деле, мэр делает все возможное, чтобы не собирать Киевсовет. Сейчас реальная причина неработающего Киевсовета - отсутствие у мэра большинства, 61-го голоса. По моей информации, он собрал пока только 57 голосов. И судорожно ищет способ купить еще 4», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, у мэра проходят совещания по этому вопросу, и на одно из них пытались пригласить депутата от БЮТ, но он на встречу не пошел.

«Несомненно, попытки вести переговоры с каждым депутатом отдельно – это попытки предложить условия, выгодные не для города и не для фракции, а для одного конкретного человека. Это ничто иное, как попытка сформировать большинство не на фракционном уровне, а из перекупленных депутатов», - убежден А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил, что в прошлом созыве и секретарь Киевсовета, и руководители 16-ти комиссий были подконтрольны Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

В нынешнем Киевсовете, по словам А.БРИГИНЦА, получить полный контроль над депутатами Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ не удается, и поэтому он вместе со своей командой «виртуально оцепили сессионный зал и заблокировали трибуну».

«Увидеть это нельзя, но городское хозяйство это очень чувствует», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

В связи с этим, он призвал команду мэра отбросить свои «амбиции и императорские планы и наконец-то перейти от демагогии к делу».

Как сообщал УНИАН, по итогам досрочных выборов в Киевсовет прошли: Блок Леонида Черновецкого, который будут представлять 43 депутата, Блок Юлии Тимошенко – 32 депутата, Блок Кличко - 15 депутатов, Блок Литвина – 11 депутатов, Громадський актив Киева – 8 депутатов, Партия регионов – 6 депутатов, Блок Катеринчука - 5 депутатов.