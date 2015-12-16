Аваков опубликовал видео скандальной перепалки с Саакашвили в присутствии Порошенко и Яценюка

Видеозапись появилась в Фейсбуке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"Каждому, кому интересно: Видео стычки с Саакашвили было мною вытребовано из АП. Вот оно, без купюр. Там мало красивого, но при таком объеме публичного дискурса – а, главное подоплеки – важно, чтобы каждый человек сам видел - о чем речь. Скрывать правду постыдно. Как и казаться лучше, чем ты есть", - написал Аваков.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Аваков поссорился на Совете реформ с председателем Одесской облгосадминистрации Саакашвили, плеснул ему водой в лицо.

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В свою очередь Саакашвили в Facebook написал, что требует от пресс-службы Администрации президента Украины обнародовать полную видеозапись инцидента, который он называет "недостойным и провокационным поведением премьер-министра и министра внутренних дел", который произошел во время Совета реформ.