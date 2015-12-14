УНИАН-Поддержка: пользователи голосуют за жителей киевской Воскресенки, борьбу учителя за свою пенсию и противостояние между ЖЭКом и ОСМД в столице

Наибольшее количество «лайков» за третью неделю работы проекта УНИАН-Поддержка собрало обращение Виктора Зайцева: «Жители Воскресенки протестуют против незаконной застройки ЖК Победитель».

В этом обращении говорится о том, как жители столичного микрорайона по улице Воскресенской «требуют от власти строительства школы и детсадов, вместо разбазаривания земель общины под незаконную застройку очередными бетонными монстрами».

Проблема местных жителей в том, что по адресу Воскресенская, 2а, находится 2 Га промышленной территории, которая была с 2001 года предоставлена Киевсоветом в аренду на 24 года с целевым назначением "для обслуживания производственной базы". По закону, на этом участке нельзя строить жилые здания – это противоречит условиям договора аренды и градостроительному законодательству. Однако, этот участок оказался лакомым куском для застройщика, ведь рядом - парк "Победа" и озеро.

Сразу после местных выборов, 10 ноября этого года, на участок заехала строительная техника...

На втором месте по уровню народной поддержки – обращение бывшей учительницы из Полтавы, которая уже три года борется за то, чтобы получить справедливую пенсию. На данный из-за глупости и равнодушия чиновников она получает лишь 804 гривни за 40 лет тяжелого труда учителя.

На третьем месте - обращение Юрия Лазнюка "ЖЭК от застройщика не передает дом в управление законно созданному ОСМД" - история о противостоянии частного ЖЭКА и созданного жителями дома 17-31А на переулке Коломиевском в Киеве ОСМД, которая длится уже четвертый месяц.

Не смотря на то, что уже вступившие в силу решение Хозяйственного и Окружного административного судов города Киева, которыми было полностью отказано в исках частного жэка об отмене государственной регистрации ОСМД "Затишна оселя 17/31-А", руководство ЖЭКа до сих пор оказывает сопротивление в передаче своих полномочий ОСМД.

Подробности читайте на УНИАН:http://www.unian.net/society/1196633-unian-podderjka-polzovateli-proniklis-protestami-jiteley-kievskoy-voskresenki-protivostoyaniem-mejdu-jekom-i-osmd-v-stolitse-i-sudboy-lesa-v-sele-kozliv-na-kievschine.html

По правилам проекта УНИАН-Поддержка, добавить свою проблему и попросить помощи в ее решении может любой через социальную сеть Фейсбук, для этого следует коротко изложить суть проблемы. Все вопросы выставляются на голосование пользователей социальной сети и читателей УНИАН. Три обращения, которые набирают наибольшую поддержку аудитории в течение одного месяца, принимаются командой УНИАН к решению.