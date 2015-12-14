Яценюк об аварии на ЧАЭС: она будет напоминать об ответственности, которую мы несем перед грядущими поколениями
Авария на Чернобыльской атомной электростанции всегда будет напоминанием об огромной ответственности, которую человек несет перед грядущими поколениями.
Об этом говорится в обращении премьер-министра Арсения Яценюка по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.
Яценюк напомнил, что сегодня «мы чтим героических людей, которые защитили Украину и все человечество от крупнейшей техногенной катастрофы в мировой истории». «Авария на Чернобыльской АЭС - это боль, которая всегда будет в наших сердцах, и напоминание всем нам об огромной ответственности, которую человек несет перед грядущими поколениями», - сказал Яценюк.
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Он заверил ликвидаторов, что «мы никогда не забудем ваш неоценимый подвиг, ваше мужество и жертвенность, стойкость и самоотверженность».
Яценюк от имени правительства и от себя лично пожелал ликвидаторам крепкого здоровья, мира и благополучия, долгих и счастливых лет жизни и призвал вспоминать в молитвах тех, кто погиб в первые дни борьбы с бедствием, тех, кто не дожил до наших дней.