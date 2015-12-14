Яценюк об аварии на ЧАЭС: она будет напоминать об ответственности, которую мы несем перед грядущими поколениями

Об этом говорится в обращении премьер-министра Арсения Яценюка по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

Яценюк напомнил, что сегодня «мы чтим героических людей, которые защитили Украину и все человечество от крупнейшей техногенной катастрофы в мировой истории». «Авария на Чернобыльской АЭС - это боль, которая всегда будет в наших сердцах, и напоминание всем нам об огромной ответственности, которую человек несет перед грядущими поколениями», - сказал Яценюк.

Читайте также2016 объявят годом чествования памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Он заверил ликвидаторов, что «мы никогда не забудем ваш неоценимый подвиг, ваше мужество и жертвенность, стойкость и самоотверженность».

Яценюк от имени правительства и от себя лично пожелал ликвидаторам крепкого здоровья, мира и благополучия, долгих и счастливых лет жизни и призвал вспоминать в молитвах тех, кто погиб в первые дни борьбы с бедствием, тех, кто не дожил до наших дней.