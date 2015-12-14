Украина ждет визита министров обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши - Полторак
09:13, 14 декабря 2015Общество
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Главы Минобороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в понедельник посетят Украину.
В Украину прибудут министры четырех стран / Фото УНИАН
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Степан Полторак.
"В Украину прибывают министры обороны Литовской, Латвийской, Эстонской Республики и Республики Польша", - написал Полторак.
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Министр обороны также отметил, что по итогам рабочей встречи планируется подписание совместного заявления о дальнейшем сотрудничестве в оборонной сфере.
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