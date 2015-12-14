Украина ждет визита министров обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши - Полторак

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Степан Полторак.

"В Украину прибывают министры обороны Литовской, Латвийской, Эстонской Республики и Республики Польша", - написал Полторак.

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Министр обороны также отметил, что по итогам рабочей встречи планируется подписание совместного заявления о дальнейшем сотрудничестве в оборонной сфере.