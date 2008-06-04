Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за рейдерство
Но закон еще должен пройти парламент
Правительство предлагает ужесточить ответственность за противозаконный захват предприятий.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект был одобрен сегодня на заседании Кабинета министров.
По словам председателя Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолия БАЛЮКА, согласно одобренному документу, устанавливается административная и уголовная ответственность за такого рода действия, в частности, за захват зданий и сооружений предприятий, за завладение печатями.
«Вводится уголовная ответственность за эти действия до 10 лет лишения свободы», - отметил А.БАЛЮК.
По его словам, усиливается также ответственность регистраторов за невыдачу реестров, за уклонения от ведения деятельности. За эти нарушения вводится уголовная ответственность сроком лишения свободы от 2-5 лет.
А.БАЛЮК отметил, что надеется на принятие этого документа Верховной Радой в ближайшее время.