Курорты Скадовска "заказали" конкуренты?

Власти Скадовска Херсонской области называют умышленной дезинформацией заявления об угрозе вспышки сибирской язвы в городе, которые распространяются накануне курортного сезона.

Об этом в интервью УНИАН заявил мэр Скадовска Александр ГАВРИШ, комментируя распространенную рядом СМИ информацию об угрозе вспышки сибирской язвы на детском курорте Скадовск в связи с повреждением в ходе строительных работ целостности скотомогильника на территории одного из детских оздоровительных учреждений расположенных в черте города.

«Это откровенная «заказуха» конкурентов. Потому что сегодня стало очевидным, что Скадовск ничем не уступает курортам Крыма и Одессы», - сказал мэр.

Он сообщил, что на сегодняшний день строительные работы на объекте (водный бассейн) заморожены, а сам бассейн строился на значительном расстоянии от места захоронения.

Кроме того, отметил мэр, все исследования, проведенные районной СЭС и областной службой Государственной ветеринарной медицины, доказали, что на сегодняшний день никаких оснований к существованию эпидемиологической угрозы нет.

«Да их и не могло быть, потому что целостность могильника, зацементированного еще в 1953 году, не нарушена. Очень жаль, что некоторые журналисты в погоне за сенсациями выдают желаемое за действительное», – подытожил мэр.