СМИ: В Одессу из зоны АТО прибыли "Грады" и "Ураганы" для усиления береговой защиты (фото, видео)

По железной дороге в Одессу прибыла военная техника из зоны АТО - системы залпового огня "Ураган" и "Град".

Судя по внешнему виду, военная техника побывала на фронте, пишет 048.ua. Читайте такжеПограничники и военные патрулируют границу на вертолетах (видео) По данным информационного ресурса, машины разрисованы украинскими флагами. Количество доставленной техники неизвестно. Отмечается, что техникой планируют усилить береговую защиту Одессы. Ожидается, что это не единственная партия боевых машин с фронта.

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