СМИ: В Одессу из зоны АТО прибыли "Грады" и "Ураганы" для усиления береговой защиты (фото, видео)
11:00, 10 декабря 2015Общество
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По железной дороге в Одессу прибыла военная техника из зоны АТО - системы залпового огня "Ураган" и "Град".
Военная техника в Одессе / 048.ua
Судя по внешнему виду, военная техника побывала на фронте, пишет 048.ua.
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Военная техника в Одессе / 048.ua
По данным информационного ресурса, машины разрисованы украинскими флагами. Количество доставленной техники неизвестно.
Отмечается, что техникой планируют усилить береговую защиту Одессы. Ожидается, что это не единственная партия боевых машин с фронта.
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