Береговые артиллеристы ВМС Украины в ходе учений стреляли по морским целям

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Оборону участков морского побережья береговые артиллеристы проводили во взаимодействии с корабельными группировками, морской авиацией и морской пехотой.

Как сказал начальник ракетных войск и артиллерии командования ВМС полковник Александр Сук, артиллерийские подразделения успешно выполнили поставленные задачи.

Читайте такжеСаакашвили: Принято решение о дислокации штаба ВМС в ОдессеПо словам полковника, учебные цели достигнуты, личный состав, среди которых и мобилизованные военнослужащие, во время многокилометровых маршей в районы огневых позиций и непосредственно в ходе выполнения боевых упражнений действовал уверенно.

По мнению начальника ракетных войск и артиллерии, самым важным является то, что береговые артиллеристы усовершенствовали слаженность и улучшили свои практические навыки.

Читайте такжеВ украинско-американского учения "Си Бриз–2015" будет полноценная береговая фазаКак сообщал УНИАН, украинские ВМС 15-18 июня проводят комплекс тактических учений с привлечением морской, авиационной и сухопутной компонент флота.

Во время мероприятий отрабатывались совместные действия тактических групп кораблей, подразделений морской пехоты, морской авиации, артиллерии войск береговой обороны. Учения отличались высоким динамизмом, действиями подразделений на недостаточно знакомой местности.

Читайте такжеФрегат "Гетман Сагайдачный" отработал взаимодействие с эсминцем ВМС СШАК мероприятиям также привлекались военнослужащие с опытом участия в контртеррористической операции на востоке страны.