Прогресс отсутствует: за преступления против активистов Майдана до сих пор никого не наказали - доклад ООН

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

"Привлечение к ответственности лиц, виновных в убийствах протестующих и других нарушениях прав человека, совершенных во время событий на Майдане в период между ноябрем 2013 и февралем 2014 года, все еще не обеспечено", - сказано в докладе.

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Его авторы отмечают, что до сих пор продолжаются поиски виновных в убийствах протестующих 18-20 февраля 2014 года в центре Киева.

"Ни один из бывших высших должностных лиц, которые признаны виновными, не был привлечен к ответственности за организацию убийства протестующих в январе-феврале 2014 года", - сказано в докладе.

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Отсутствует прогресс и в обеспечении привлечения виновных к ответственности за гибель 48 человек в Одессе в мае 2014 года, подчеркивается в докладе.

Как сообщал УНИАН, председатель Международной совещательной группы (МДГ) Совета Европы Николас Братца заявил, что расследование событий в Одессе 2 мая 2014 годабыло неэффективным и не соответствует Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, в частности ее 2-й и 3-й статьям.

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Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибло более ста человек, сотни были ранены, большинство из них – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.