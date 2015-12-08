"Достаточно, чтобы не брать взяток": Аваков не считает высокой зарплату главы Нацполиции в 98 тысяч

О таких планах рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, отчитываясь о проделанной за год работе на должности, передает "Украинская правда".

"В проекте зарплат для полиции, который поддержал Кабинет министров, 6,2 тыс. гривень – минимальная зарплата рядового полицейского. Это тот минимум, о котором можно говорить как о минимальном коррупционном минимуме. Это около 250 долларов или меньше – я не успеваю следить за курсом", - сказал он.

Глава МВД отметил, что в России полицейский получает 480 долларов, в Беларуси – около 300 долларов.

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"Если мы хотим построить некоррупционное общество, мы должны правильно платить полицейскому и требовать его работы", - сказал Аваков.

"Глава Национальной полиции будет получать 98 тысяч гривень. Не считаю, что это много. Считаю, что это тот уровень, которого мы должны требовать и при котором глава Национальной полиции может не брать взяток и не ерзать, не юлить", - заявил он.

"То же по всем офицерам", - добавил министр.

Ранее сегодня Аваков сообщал, что в МВД Украины пройдут переаттестацию как рядовые сотрудники, так и начальники, при этом уже уволено 47 тыс. человек.